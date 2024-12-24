На Чернігівщині з дна річки підняли автомобіль
Днями у водоймі біля села Сахнівка Чернігівського району водолази знайшли автомобіль Geely SK. Він повністю потонув у річці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Чернігівській області.
Рятувальники виявили автівку за допомогою підводного дрона CHASING. Застосувавши спецтехніку машину витягли на берег.
"Рятувальні роботи були виконані успішно завдяки професіоналізму надзвичайників та використанню сучасних технологій", ― йдеться у повідомленні.
Тепер правоохоронці з'ясовують за яких обставин легковик опинився у воді.
Нагадаємо, неподалік села Олександрія Рівненського району бус злетів із мосту в кювет. Водія госпіталізували.
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