В Черниговской области со дна реки подняли автомобиль
На днях в водоеме возле села Сахновка Черниговского района водолазы обнаружили автомобиль Geely SK. Он полностью утонул в реке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.
Спасатели обнаружили автомобиль с помощью подводного дрона CHASING. Применив спецтехнику машину вытащили на берег.
"Спасательные работы были выполнены успешно благодаря профессионализму чрезвычайников и использованию современных технологий", - говорится в сообщении.
Теперь правоохранители выясняют при каких обстоятельствах легковушка оказалась в воде.
Напомним, недалеко от села Александрия Ровенского района бус взлетел с моста в кювет. Водитель госпитализирован.
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