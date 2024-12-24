В Черниговской области со дна реки подняли автомобиль

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

На днях в водоеме возле села Сахновка Черниговского района водолазы обнаружили автомобиль Geely SK. Он полностью утонул в реке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.

Спасатели обнаружили автомобиль с помощью подводного дрона CHASING. Применив спецтехнику машину вытащили на берег.

"Спасательные работы были выполнены успешно благодаря профессионализму чрезвычайников и использованию современных технологий", - говорится в сообщении.

Теперь правоохранители выясняют при каких обстоятельствах легковушка оказалась в воде.

Напомним, недалеко от села Александрия Ровенского района бус взлетел с моста в кювет. Водитель госпитализирован.