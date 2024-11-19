На Рівненщині бус злетів з мосту: водія госпіталізували
ДТП сталася 19 листопада близько 6:20 неподалік села Олександрія Рівненського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 20-річний водій вантажного буса Mercedes-Benz не впорався з керуванням та злетів із мосту в кювет.
Неподалік патрулював екіпаж патрульних, які й викликали рятувальників. Працівники ДСНС деблокували водія та витягли з кювету бус.
Постраждалого із політравмою госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, 18 листопада на Чернігівщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась. Загинув 17-річний хлопець.
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