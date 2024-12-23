У Львові в озері виявили тіло чоловіка

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В озері на вул. Стрийській у Львові виявили тіло чоловіка. Потопельника дістали з водойми у неділю, 22 грудня

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає RegioNews.

Як зазначається, правоохоронці отримали повідомлення, що в озері поруч з рестораном на Стрийській, 202 виявили тіло чоловіка.

За попередніми даними, це чоловікові було 67 років. На його тілі ознак насильницької смерті не виявлено.

Обставини інциденту встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Вінниці в ставку виявили тіло людини.