фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Трагедія сталася сьогодні вранці, 23 грудня, у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Тернопільська в Хмельницькому. Внаслідок пожежі загинув 74-річний пенсіонер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.

Про займання на третьому поверсі дев’ятиповерхівки повідомили мешканці будинку. Це сталося близько 9:35.

"За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники. На жаль, під час гасіння пожежі, було виявлено тіло чоловіка 1950 року народження", ― йдеться у повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, 23 грудня в селі Гольма, що в Подільському районі Одещини, внаслідок пожежі загинув чоловік.