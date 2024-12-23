У Хмельницькому горіла багатоповерхівка: загинув чоловік
Трагедія сталася сьогодні вранці, 23 грудня, у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Тернопільська в Хмельницькому. Внаслідок пожежі загинув 74-річний пенсіонер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.
Про займання на третьому поверсі дев’ятиповерхівки повідомили мешканці будинку. Це сталося близько 9:35.
"За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники. На жаль, під час гасіння пожежі, було виявлено тіло чоловіка 1950 року народження", ― йдеться у повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють причину пожежі.
Нагадаємо, 23 грудня в селі Гольма, що в Подільському районі Одещини, внаслідок пожежі загинув чоловік.
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