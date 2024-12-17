В Чернигове женщина зарезала своего сожителя
Инцидент произошел сегодня ночью, 17 декабря, в Чернигове. Потерпевший скончался в больнице. Злоумышленницу задержали
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, между жертвой и его сожительницей возник конфликт во время распития спиртных напитков. Во время ссоры женщина ударила потерпевшего ножом в живот.
"Медики бригады экстренной помощи доставили в больницу пострадавшего с проникающим ножевым ранением в области живота, но впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении.
Полиция задержала 40-летнюю подозреваемую. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания.
Следователи начали уголовное производство. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком от семи до 10 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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