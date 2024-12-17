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17 декабря 2024, 14:20

В Чернигове женщина зарезала своего сожителя

17 декабря 2024, 14:20
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел сегодня ночью, 17 декабря, в Чернигове. Потерпевший скончался в больнице. Злоумышленницу задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, между жертвой и его сожительницей возник конфликт во время распития спиртных напитков. Во время ссоры женщина ударила потерпевшего ножом в живот.

"Медики бригады экстренной помощи доставили в больницу пострадавшего с проникающим ножевым ранением в области живота, но впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 40-летнюю подозреваемую. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали уголовное производство. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком от семи до 10 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове 71-летний пенсионер узнал об измене и зарезал свою 47-летнюю жену.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.

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