В Чернигове женщина зарезала своего сожителя

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Инцидент произошел сегодня ночью, 17 декабря, в Чернигове. Потерпевший скончался в больнице. Злоумышленницу задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, между жертвой и его сожительницей возник конфликт во время распития спиртных напитков. Во время ссоры женщина ударила потерпевшего ножом в живот.

"Медики бригады экстренной помощи доставили в больницу пострадавшего с проникающим ножевым ранением в области живота, но впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 40-летнюю подозреваемую. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали уголовное производство. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком от семи до 10 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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