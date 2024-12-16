У Запоріжжі в кафе жінка жбурнула під стіл гранату

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Інцидент стався у Запоріжжі вдень 15 грудня в одному з кафе міста

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Відвідувачка кафе поводилася зухвало, чіплялася до інших гостей, а потім після зауважень кинула під їхній стіл гранату.

Правоохоронці вилучили гранату, яку жінка кинула, не діставши підривач. Боєприпас направили на експертизу.

Фігурантку затримали, їй оголосили підозру. 38-річній жінці загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під час конфлікту за пасажирами маршрутки погрожував їм гранатою.