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16 грудня 2024, 14:42

На Миколаївщині 21-річна дівчина вбила викруткою свого батька

16 грудня 2024, 14:42
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фото: поліція
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Подія сталася 14 грудня у Снігурівці. Правоохоронці затримали дівчину

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель міста повідомив в поліцію, що у літній кухні знайомого виявив його мертвим. Правоохоронці направили тіло 62-річного чоловіка на судмедекспертизу.

За висновком експерта, смерть настала внаслідок проникаючої колотої рани грудної клітини з пошкодженням легені.

Правоохоронці встановили, що вбивство скоїла 21-річна донька чоловіка. Під час візиту до батька між родичами виник конфлікт, під час якого дівчина вдарила чоловіка викруткою у грудну клітину та втекла.

Фігурантку затримали. Їй оголосили підозру. Найближчим часом суд обиратиме затриманій запобіжний захід.

Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині суд виніс довічний вирок чоловікові, який зарубав сокирою батьків.

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