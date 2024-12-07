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Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку
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07 грудня 2024, 18:30

Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку

07 грудня 2024, 18:30
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фото: chernigiv-rada.gov.ua
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Сьогодні, 7 грудня, секретар Чернігівської міської ради, виконуючий обов’язки міського голови Олександр Ломако подав у відставку. Він заявив, що керівники військових адміністрацій "взяли місто в облогу": тому залишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу Чернігова

Про це передає RegioNews із посиланням на офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.

За словами Ломака, чиновники з військових адміністрацій "за вказівкою згори взяли місто в заручники", і змушують його піти з обраної посади.

Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого.

Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Для мене життя міста – важливіше будь-яких посад, – заявив Олександр Ломако.

Аби звільнити із заручників Чернігів" він подав заяву про звільнення з посади секретаря міськради та попросив депутатів розглянути її на найближчій сесії.

Нагадаємо, 5 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломаки.

Згодом у поліції повідомили, що проводять слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

У Чернігівській міськраді відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Там повідомили, що Обшуки стосувалися рішення Чернігівської міськради від 2017 року. Тоді, за даними відомства, близько 1,5 млн гривень пайового внеску було сплачено підприємцем, який побудував АЗС на землі комунального підприємства.

Сам Ломако розповів, що вважає регулярні обшуки у нього тиском з боку Офісу президента.

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