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28 листопада 2024, 00:03

Мер Конотопа заявив, що голова Сумської ОВА скасував бронювання для працівників комунальних підприємств

28 листопада 2024, 00:03
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фото: molbuk.ua
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Найближчими днями, 28-29 листопада, у Сумській області мають мобілізувати працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури

Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, очільник Сумської ОВА Володимир Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури.

"Вчора мені стало відомо, що пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств. Більше того, дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоб проконтролювати, аби всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі призвали до лав ЗСУ за два дні — четвер та п'ятницю. Мені телефонують з ТЦК і говорять, що у них вказівка мобілізувати всіх працівників водоканалу, "Теплогаранту", – розповів Семеніхін.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, у пресслужбі ОВА наразі інформацією щодо цієї ситуаці не коментували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні скасування денної форми навчання для аспірантів-контрактників, що надає право на відстрочку від мобілізації, продовжать і в 2025 році.

Сумська область мобілізація бронювання від мобілізації комунальні підприємства ОВА
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