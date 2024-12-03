У Чернігові судитимуть голову ОСББ, яка привласнила 5,2 млн грн

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно жительки Чернігова за привласнення понад 5,2 млн грн з рахунків об’єднань

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Протягом 2018-2023 років жінка, займаючи посади голів та бухгалтерів в 11 ОСББ у Чернігові, використовуючи своє службове становище, привласнювала гроші, якими розпоряджалася під час ведення фінансово-господарської діяльності об’єднань.

Маючи доступ до банківських рахунків ОСББ, жінка склала в електронному виді підроблені документи на переказ коштів, відповідно, до яких вносила недостовірні відомості щодо призначення платежів, прикриваючись оплатою господарських потреб та різноманітних наданих послуг.

Таким чином, на підставі незаконно оформлених переказів фігурантка привласнила понад 5,2 млн грн.

Жінці загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині оголосили підозру працівниці банку, яка привласнила понад 1,2 млн грн з рахунків клієнтів.