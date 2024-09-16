"Мені нічого не інкримінують": в. о. мера Чернігова Ломако розповів подробиці обшуків у міськраді

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Кримінальна справа, у рамках якої відбуваються обшуки у кабінеті в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломаки, стосуються подій 2017 року. Сам Ломако вважає регулярні обшуки у нього тиском з боку Офісу президента

Про це він сказав у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що нещодавні обшуки у міськраді стосувалися виділення земельної ділянки під АЗС. Він зазначив, що йому нічого не інкримінують, а документи про виділення земельної ділянки були підписані ще у 2017 році.

"У 2017 році міська рада на сесії виділила земельну ділянку під будівництво АЗС і виконком дав дозвіл на укладення інвестиційної угоди на її будівництво. Тоді підприємець, який отримав цю землю, заплатив за декілька соток землі півтора мільйона гривень пайового внеску. Тобто те, що стверджує поліція у своїх інформаційних повідомленнях, що безкоштовно мерія виділила землю - це неправда. Є платіжка про сплачені за курсом 2017 року десь 56 тисяч доларів. Це по-перше.

По-друге, я в цей час не працював ні секретарем міської ради, ні депутатом міської ради, і взагалі до цієї ділянки не маю жодного стосунку. І на тих документах, які вилучили вони, - немає ні підпису мого, ні погодження", - розповів Ломако.

В. о. міського голови Чернігова переконаний, що у правоохоронців, які прийшли з обшуками "була інша мета". Він назначив, що у телеграм-каналах, "які адмініструються Офісом президента", одразу після появи у міськраді силовиків з’явилося повідомлення, що у Ломака відбувається обшук через махінації з землею. Він вважає, що таким чином його хотіли дискредитувати, адже у згаданих повідомленнях не було вказівки, що йдеться про події 2017 року і до Ломака у правоохоронці "немає жодних питань".

Він розповів, що обшуки відбувалися у двох приміщеннях - його кабінеті і канцелярії, де зберігаються всі документи. Були вилучені деякі документи та телефон Ломака. Він переконаний, що вилучення телефона і було основною метою цього обшуку.

Очільник міста також зазначив, що у міській раді Чернігова "обшуки відбуваються вже на регулярній основі". За час дії воєнного стану відбулося уже 33 обшуки у 25 різних кримінальних справах.

"Це лише будівля міської ради, якщо додати структурні підрозділи та комунальні підприємства - буде далеко за 100. Але це вперше, коли разом зі слідчими були озброєні люди з автоматами, які блокували входи і виходи до міської ради, мені із застосуванням сили намагалися не давати пересуватися по приміщенню.

Перевіряли сумки у жінок, співробітниць, які виходили з приміщення, це було вперше за весь час цих обшуків. І я думаю, що мета у них чітка – це створення політичної картинки і залякування, скажімо так, тиск на мене особисто, і залякування рядових співробітників", - розповів він.

Ломако переконаний, що мета подібних акцій залякування - "отримання контролю Банкової над Черніговом".

"Після того, як з Чернігова наші Збройні Сили України зняли блокаду росіян на початку квітня 2022 року, Чернігів перебуває в політичній блокаді з боку центру, з боку Офісу президента. Через цей силовий тиск, залякування, різноманітні погрози депутатам міської ради окремі посадовці намагаються місто тримати в політичній облозі. Їхня мета – отримати повний контроль над Черніговом, де є досить незалежне місцеве самоврядування", - сказав посадовець.

Нагадаємо, 5 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломаки.

Згодом у поліції повідомили, що проводять слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

У Чернігівській міськраді відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Там повідомили, що Обшуки стосувалися рішення Чернігівської міськради від 2017 року. Тоді, за даними відомства, близько 1,5 млн гривень пайового внеску було сплачено підприємцем, який побудував АЗС на землі комунального підприємства..