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Город "взяли в заложники": и. о. мэра Чернигова объявил об отставке
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07 декабря 2024, 18:30

Город "взяли в заложники": и. о. мэра Чернигова объявил об отставке

07 декабря 2024, 18:30
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фото: chernigiv-rada.gov.ua
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Сегодня, 7 декабря, секретарь Черниговского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако подал в отставку. Он заявил, что руководители военных администраций "взяли город в осаду": поэтому оставляет избранную должность, чтобы разблокировать работу Чернигова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный веб-портал Черниговского городского совета.

По словам Ломака, чиновники из военных администраций "по указанию сверху взяли город в заложники" и заставляют его уйти с избранной должности.

Мне передали простыми словами, если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, остановка питания в заведениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое.

Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена моя должность, я эту цену заплачу. Для меня жизнь города – важнее любых должностей", – заявил Александр Ломако.

"Чтобы освободить из заложников Чернигов", он подал заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и попросил депутатов рассмотреть его на ближайшей сессии.

Напомним, 5 сентября правоохранители пришли с обысками к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломаку.

Впоследствии в полиции сообщили, что проводят следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка.

В Черниговском горсовете отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломака. Там сообщили, что обыски касались решения Черниговского горсовета от 2017 года. Тогда, по данным ведомства, около 1,5 млн гривен паевого взноса было уплачено предпринимателем, построившим АЗС на земле коммунального предприятия.

Сам Ломако рассказал, что считает регулярные обыски у него давлением Офиса президента.

увольнение Офис президента заявление Чернигов власть секретарь город ОВА Александр Ломако
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