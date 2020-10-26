208 округ: Ляшко випереджає "Слугу народу" Гунька на 123 голоси
На 208 окрузі вже порахували 70,9% бюлетенів
На 208 окрузі вже порахували 70,9% бюлетенів
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на довиборах у 208 окрузі поки що виграє у "Слуги народу" Гунька менше 1%.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ЦВК.
На 208 виборчому окрузі порахували 70,9% бюлетенів на проміжних виборах до Верховної Ради.
На першому місці лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 32,6% голосів.
У спину йому дихає "Слуги народу" Анатолій Гунько – 32,13%.
У абсолютних цифрах відставання Гунька складає 123 голоси.
Очікується, що кінцевий результат довиборів на 208 окрузі буде відомий вже завтра вранці.
Нагадаємо, учора,в день виборів Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.
Однак сьогодні зранку, за результатами підрахованих голосів виявилося, що Ляшко відстає від кандидата "Слуги народу".
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