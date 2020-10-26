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26 жовтня 2020, 21:42 4

208 округ: Ляшко випереджає "Слугу народу" Гунька на 123 голоси

26 жовтня 2020, 21:42 4
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На 208 окрузі вже порахували 70,9% бюлетенів
На 208 окрузі вже порахували 70,9% бюлетенів
Фото з відкритих джерел
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на довиборах у 208 окрузі поки що виграє у "Слуги народу" Гунька менше 1%.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані ЦВК.

На 208 виборчому окрузі порахували 70,9% бюлетенів на проміжних виборах до Верховної Ради.

На першому місці лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 32,6% голосів.

У спину йому дихає "Слуги народу" Анатолій Гунько – 32,13%.

У абсолютних цифрах відставання Гунька складає 123 голоси.

Очікується, що кінцевий результат довиборів на 208 окрузі буде відомий вже завтра вранці.

Нагадаємо, учора,в день виборів Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.

Однак сьогодні зранку, за результатами підрахованих голосів виявилося, що Ляшко відстає від кандидата "Слуги народу".

Чернігівська область вибори Верховна Рада Олег Ляшко результат ЦВК
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