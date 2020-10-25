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25 жовтня 2020, 20:50 23

Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу

25 жовтня 2020, 20:50 23
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Він каже, що повертається у Верховну Раду
Фото: із відкритих джерел
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Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав себе із перемогою на виборах народного депутата на 208 округу у Чернігівській області.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся", - написав Ляшко.

Парламентські вибори на 208 окрузгу пройшли паралельно із місцевими 25 жовтня.

Нагадаємо, вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ексглава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.

голосування Чернігівська область Олег Ляшко Місцеві вибори Кандидат
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