У Рівному на вихід до другого туру виборів мера претендують три кандидати

Жодний з кандидатів у мери Рівного у першому турі не набрав навіть 20% голосів

Жодний з кандидатів у мери Рівного у першому турі не набрав навіть 20% голосів

Фото з відкритих джерел

У Рівному відбудеться другий тур виборів голови об'єднаної громади, куди мають шанси потрапити Віктор Шакирзян, Віталій Коваль та Олександр Третяк.

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне. Рівне.

З великою ймовірністю до другого туру виходить кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян. Що ж до його опонента у другому турі, то тут ситуація доволі невизначена.

За даними двох екзитполів, які у соціологів замовляли два місцевих приватних телеканали, на другий тур претендують представник "Європейської солідарності" Олександр Третяк та представник "Слуги народу", чинний голова ОДА Віталій Коваль.

Так за даними екзитполу, який замовляв телеканал "Сфера-ТВ", Віктор Шакирзян набирає 18,61%, друге місце в Віталія Коваля – 18,05%, третім іде Олександр Третяк – 15,41%.

За даними екзитполу, який замовляв телеканал "ITV", Віктор Шакирзян набирає 21,3%, а Коваль і Третяк мають однаковий результат – 15,8%.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться другий тур виборів мера.