208 округ: Ляшко опережает "Слугу народа" Гунько на 123 голоса

На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней

На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней

Фото из открытых источников

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на довыборах в 208 округе пока что выигрывает у "Слуги народа" Гунько менее 1%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

На 208 избирательном округе посчитали 70,9% бюллетеней на промежуточных выборах в Верховную Раду.

На первом месте лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 32,6% голосов.

В спину ему дышит "Слуги народа" Анатолий Гунько – 32,13%.

В абсолютных цифрах отставание Гунька составляет 123 голоса.

Ожидается, что конечный результат довыборов на 208 округе будет известен уже завтра утром.

Напомним, вчера,в день выборов Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Однако сегодня утром, по результатам подсчитанных голосов оказалось, что Ляшко отстает от кандидата "Слуги народа".