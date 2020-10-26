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26 октября 2020, 21:42 7

208 округ: Ляшко опережает "Слугу народа" Гунько на 123 голоса

26 октября 2020, 21:42 7
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На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней
На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней
Фото из открытых источников
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на довыборах в 208 округе пока что выигрывает у "Слуги народа" Гунько менее 1%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

На 208 избирательном округе посчитали 70,9% бюллетеней на промежуточных выборах в Верховную Раду.

На первом месте лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 32,6% голосов.

В спину ему дышит "Слуги народа" Анатолий Гунько – 32,13%.

В абсолютных цифрах отставание Гунька составляет 123 голоса.

Ожидается, что конечный результат довыборов на 208 округе будет известен уже завтра утром.

Напомним, вчера,в день выборов Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Однако сегодня утром, по результатам подсчитанных голосов оказалось, что Ляшко отстает от кандидата "Слуги народа".

Черниговская область выборы Верховная Рада Олег Ляшко результат ЦИК
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