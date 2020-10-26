208 округ: Ляшко опережает "Слугу народа" Гунько на 123 голоса
На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней
На 208 округе уже посчитали 70,9% бюллетеней
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на довыборах в 208 округе пока что выигрывает у "Слуги народа" Гунько менее 1%.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.
На 208 избирательном округе посчитали 70,9% бюллетеней на промежуточных выборах в Верховную Раду.
На первом месте лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 32,6% голосов.
В спину ему дышит "Слуги народа" Анатолий Гунько – 32,13%.
В абсолютных цифрах отставание Гунька составляет 123 голоса.
Ожидается, что конечный результат довыборов на 208 округе будет известен уже завтра утром.
Напомним, вчера,в день выборов Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.
Однако сегодня утром, по результатам подсчитанных голосов оказалось, что Ляшко отстает от кандидата "Слуги народа".
Двум венгерским чиновникам запретили въезд в Украину из-за агитации на ЗакарпатьеВсе новости »
26 октября 2020, 20:53Больше всего нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко
26 октября 2020, 19:38В Ровно на выход во второй тур выборов мэра претендуют три кандидата
26 октября 2020, 19:05
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации