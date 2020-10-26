Довибори у Раду на Чернігівщині: Ляшко відстає від кандидата "Слуги народу"
В Чернігівській області на проміжних виборах у Верховну Раду по 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.
ЦВК опрацювала 16,08% дільничних протоколів, триває підрахунок голосів.
За попередніми підрахунками, найбільше голосів отримали:
- Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 34,49% голосів;
- Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 33,45%;
- Людмила Давиденко, самовисуванка – 23,50%.
У решти кандидатів голосів менше за 5%.
Раніше повідомлялось, що Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.
Нагадаємо, вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.
Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ексглава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.