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26 жовтня 2020, 08:24 3

Довибори у Раду на Чернігівщині: Ляшко відстає від кандидата "Слуги народу"

26 жовтня 2020, 08:24 3
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У довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі взяли участь 50,03% виборців
У довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі взяли участь 50,03% виборців
Фото: Facebook
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В Чернігівській області на проміжних виборах у Верховну Раду по 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

ЦВК опрацювала 16,08% дільничних протоколів, триває підрахунок голосів.

За попередніми підрахунками, найбільше голосів отримали:

  • Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 34,49% голосів;
  • Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 33,45%;
  • Людмила Давиденко, самовисуванка – 23,50%.

У решти кандидатів голосів менше за 5%.

Раніше повідомлялось, що Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.

Нагадаємо, вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ексглава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.

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