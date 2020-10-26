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26 жовтня 2020, 20:53 1

Двом угорським високопосадовцям заборонили в`їзд в Україну через агітацію на Закарпатті

26 жовтня 2020, 20:53 1
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Ініційовано введення заборони на в`їзд ще кільком громадянам Угорщини
Ініційовано введення заборони на в`їзд ще кільком громадянам Угорщини
Фото: zik.ua
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Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує RegioNews.

Вже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які в ході виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один з них - це держсекретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Наші партнери будуть найближчим часом детально проінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже проінформували про це спостережну місію ОБСЄ", - підкреслив Кулеба.

За словами глави МЗС, в даній ситуації не може бути розбіжностей, і це було конкретне втручання у внутрішні справи України.

Не треба все зводити виключно до одного повідомлення в Facebook мого колеги Петера Сійярто. Йдеться про угорську політику в цілому. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні.

Згодом Україна відреагувала на агітацію глави МЗС Угорщини за одну із партій.

26 жовтня МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через незаконну агітацію і втручання у внутрішні справи України.

вибори Україна Угорщина Дмитро Кулеба скандал агітація угорці Закарпаття
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