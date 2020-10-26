Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко

Поліція відкрила 24 кримінальних справи

Поліція відкрила 24 кримінальних справи

Фото з відкритих джерел

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що найбільшу кількість кримінальних і адміністративних правопорушень під час виборчого процесу зафіксовано у Київській області.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Укрiнформ.

Можу сказати, що найбільш ситуація була така гаряча, за моїми оцінками, у Київській області", - сказав Геращенко.

Як повідомила поліція Київської області в Facebook, у день виборів було відкрито 24 справи.

Серед цих проваджень 6 були відкриті за організацію підкупу виборців, 11 - за надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців, 5 - за незаконне використання виборчого бюлетеня і хуліганство.

Зокрема, в порядку ст. 208 КПК було затримано 10 осіб, 4 з них повідомлено про підозру, а саме: 3 порушників - за підкуп виборців і ще одній людині, який вчинив хуліганські дії в Ірпені щодо кандидата в місцеві депутати.

Досудові розслідування за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців) КК були розпочаті в Києво-Святошинському, Обухівському та Бориспільському відділах поліції.

За матеріалами перевірки поліцейські відкрили 5 кримінальних проваджень - за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня) за ст. 159 (Порушення таємниці голосування); за ст. 296 (хуліганство) КК.

Упродовж дня виборів поліція Київщини відкрила 24 провадження, пов'язаних з порушенням виборчого процесу Упродовж дня... Posted by Поліція Київської області on Monday, October 26, 2020

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