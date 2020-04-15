В Черниговской области горит 90 га торфа

Вблизи села Смолин Черниговского района обнаружили возгорание отдельных очагов торфа

Фото: ГСЧС

Вблизи села Смолин Черниговского района обнаружили возгорание отдельных очагов торфа

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

14 апреля обнаружено горение торфа отдельными очагами на общей площади около 90 га возле с. Смолин Черниговского района. Горение происходит на глубине 30-40 см.

За минувшие сутки ликвидирован пожар на площади 0,05 гектара. К тушению привлечены 49 человек и 15 единиц специальной техники.

Угрозы распространения пожара на населенные пункты и лесные массивы нет. Сейчас проводятся работы по ограничению распространения горения и ликвидации очагов пожара.

Напомним, в Черниговской области локализовали пожар, который разгорелся еще 8 апреля. Огонь охватил почти 200 га.

К слову, Рада увеличила штрафы за поджог травы и лесные пожары. За законопроект проголосовали 328 народных депутатов.

Увеличили размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха от 30 600 грн до 61 200 грн. За уничтожение или повреждение растительности вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог будут наказывать штрафами от 91 800 до 153 тыс. грн. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах придется заплатить от 1530 грн до 15 300 грн. За самовольное выжигание растительности или ее остатков - от 3060 грн до 21 420 грн. За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6120 грн до 30 600 грн.