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На Черкащині правоохоронці викрили чоловіка, який тривалий час вважався так званим "смотрящим" за Уманським районом та Старобабанівською виправною колонією

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Фігурант користувався значним авторитетом у кримінальному середовищі й систематично впливав на поведінку засуджених та осіб на волі.

Слідчі зібрали достатню кількість доказів, які підтверджують його причетність до організації та контролю злочинної діяльності як у колонії, так і за її межами. За даними оперативників управління стратегічних розслідувань, чоловік встановив у виправному закладі систему нелегального впливу, координуючи дії інших осіб, що перебувають за ґратами.

На підставі зібраних матеріалів правоохоронці оголосили фігуранту підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу. Ці дії передбачають сувору кримінальну відповідальність. Йому загрожує покарання - до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині інспектор колонії намагався продати наркотики засудженим.