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01 июля 2025, 12:25

Смертельное ДТП в Черкасской области: женщина погибла, водитель госпитализирован

01 июля 2025, 12:25
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фото: полиция Черкасской области
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Вечером 30 июня на автодороге между населенными пунктами Сунки и Смела в Черкасском районе произошло серьезное ДТП

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, 29-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в электроопору, а затем вылетела в кювет.

В результате удара водитель и его пассажирка получили телесные повреждения. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. К сожалению, спасти 41-летнюю женщину врачам не удалось – полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и она скончалась в реанимации.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Правоохранители продолжают работу по выяснению причин и механизма трагедии.

Напомним, в Черкасской области разоблачен криминальный авторитет, который контролировал преступников в колонии.

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