На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину за $30 тисяч

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Слідчі Сумської області завершили досудове розслідування стосовно 35-річної жінки, яка намагалася продати власну новонароджену дитину за 30 тисяч доларів США

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку 2025 року, ще під час вагітності, жінка почала активно шукати "покупців" на свою майбутню дитину.

Після народження дівчинки 1 травня, вона домовилась передати її мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства.

За попередніми домовленостями, жінка отримала завдаток у розмірі тисячі доларів США. У момент передачі основної суми її затримали правоохоронці.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — як закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, жительку Харкова, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США, засудили до 8 років ув'язнення.