Фото: Нацполиция

В Черкассах в больнице скончалась девушка, которую сбил водитель Mazda. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Regionews.

Следователи сообщили о подозрении водителя, сбившего студентку в Черкассах. К сожалению, несмотря на усилия врачей, девушка от полученных травм скончалась в больнице.

Авария произошла 14 июня около 13:00 на бульваре Шевченко в городе Черкассы. Тогда 40-летний водитель автомобиля Mazda CX-7 совершил наезд на переходившую дорогу 24-летнюю девушку.

"Сейчас следователи полиции, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил 68-летнего мужчину, который переходил дорогу с велосипедом. К сожалению, потерпевший скончался в больнице.