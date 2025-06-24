Смертельное ДТП в Черкасской области: получил подозрение водитель, сбивший студентку
В Черкассах в больнице скончалась девушка, которую сбил водитель Mazda. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Regionews.
Следователи сообщили о подозрении водителя, сбившего студентку в Черкассах. К сожалению, несмотря на усилия врачей, девушка от полученных травм скончалась в больнице.
Авария произошла 14 июня около 13:00 на бульваре Шевченко в городе Черкассы. Тогда 40-летний водитель автомобиля Mazda CX-7 совершил наезд на переходившую дорогу 24-летнюю девушку.
"Сейчас следователи полиции, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил 68-летнего мужчину, который переходил дорогу с велосипедом. К сожалению, потерпевший скончался в больнице.