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Правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли фейкові довідки про інвалідність. Одна така підробка коштувала 7 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Київські правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Відомо, що організували це восьмеро мешканців різних регіонів країни – семеро чоловіків та жінка, всі вони жителі Київської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

Зловмисники виготовляли фейкові посвідчення про наявність у "клієнтів" групи інвалідності, або ж довідок про догляд за родичами з інвалідністю. З такими "документами" військовозобов'язані могли виїхати за кордон. "Послуги" ділки оцінили в 7 тисяч доларів.

Відомо, що вони продали близько 150 таких підробок. Тепер зловмисникам загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили медиків, які продавали фіктивні довідки. Організаторка схеми пропонувала "клієнтам" довідки для родичів, щоб згодом чоловіки могли оформити догляд за хворим. Таким чином, військовозобов'язані могли виїхати за кордон.