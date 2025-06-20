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20 червня 2025, 17:57

У Черкасах судили військового, який намагався "продати" вплив на ВЛК

20 червня 2025, 17:57
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У Черкасах суд виніс рішення щодо військового, який пропонував "допомогу" з оформленням інвалідності. За 12 тисяч доларів він був готовий "вплинути" на ВЛК

Про це повідомляє "Судовий Репортер", передає RegioNews.

У Черкасах командира автомобільної роти автомобільного батальйону підвозу пального військової частини визнали винним у зловживанні впливом. Його покарали штрафом у розмірі 93,5 тисячі гривень.

Восени в спілкуванні зі знайомою військовий почув, що її подруга хоче групу інвалідності. Дружина хотіла зробити так, щоб її чоловік отримав можливість оформити відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Тоді військовий запропонував своїй знайомій послугу — він пообіцяв за гроші вплинути на ВЛК.

Проте жінка звернулась до працівників Управління Служби безпеки України й далі діяла під їх контролем. Військового викрили, коли передавали 12 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше 50-річну жительку Одеси викрили на тому, що вона вимагала від військового однієї з місцевих частин 14 тисяч доларів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на ВЛК для того, щоб він мав можливість отримати інвалідність та стати непридатним до служби.

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