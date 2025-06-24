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24 июня 2025, 15:36

В Черкассах произошел наезд на пешехода - 24-летнюю студентку

24 июня 2025, 15:36
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкассах полиция сообщила о подозрении 40-летнему мужчине, совершившему смертельный наезд на пешехода

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 14 июня около 13:00 на бульваре Шевченко. По предварительным данным, водитель Mazda CX-7 сбил 24-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

После инцидента пострадавшую срочно госпитализировали. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось - от полученных травм она скончалась в больнице.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека Подозрение водителя объявили под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, скорость движения автомобиля и возможные признаки превышения.

Напомним, в Черкассах судили военного, пытавшегося "продать" влияние на ВЛК.

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