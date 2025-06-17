11:13  17 июня
В Днепре мужчина во время конфликта зарезал своего оппонента
10:48  17 июня
В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
05:05  17 июня
В Белой Церкви из реки достали тело женщины
UA | RU
UA | RU
17 июня 2025, 14:20

В Черкассах водитель BMW сбил 81-летнего велосипедиста: мужчина умер в больнице

17 июня 2025, 14:20
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Смертельная авария произошла 16 июня около 11 часов утра по улице Смелянской в Черкассах

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

По предварительной информации полиции, 47-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на велосипедиста пожилого возраста.

Пострадавшим оказался 81-летний местный житель. Он ехал на велосипеде, когда попал под колеса легкового авто. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось, в больнице пенсионер скончался.

На место происшествия выезжали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента и опросили участника ДТП. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД, что привело к гибели человека.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Представители правоохранительных органов устанавливают полную картину событий, в частности, проверяют техническое состояние транспортного средства и анализируют видео с камер наблюдения, если таковые имеются.

Ранее сообщалось, в Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авто велосипед смерть Черкассы авария криминальное дело
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
17 июня 2025, 11:41
В Харькове водитель Ford сбила двух женщин на пешеходном переходе
17 июня 2025, 08:50
Катался без прав и шлема: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
17 июня 2025, 03:55
Все новости »
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
Уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений: житель Черкасс получил 3 года тюрьмы
17 июня 2025, 15:10
В Кропивницком для переселенцев из Херсона работает социальная прачечная
17 июня 2025, 15:06
В Кировоградской области четверо подростков избили 13-летнюю девушку
17 июня 2025, 14:49
На Прикарпатье в военной части воровали топливо, предназначенное для выполнения боевых задач
17 июня 2025, 14:41
Житель Киевщины нашел в своем огороде артиллерийский снаряд
17 июня 2025, 14:30
В Украине – новый генпрокурор: ВР поддержала кандидатуру Кравченко
17 июня 2025, 14:22
На Днепропетровщине из-за обстрела погиб мужчина, еще двое ранены
17 июня 2025, 14:08
Синоптикиня рассказала, где в Украине будет дождь 18 июня
17 июня 2025, 13:55
В Киеве на месте ракетного удара деблокировали тело человека
17 июня 2025, 13:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »