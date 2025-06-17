Смертельная авария произошла 16 июня около 11 часов утра по улице Смелянской в Черкассах

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

По предварительной информации полиции, 47-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на велосипедиста пожилого возраста.

Пострадавшим оказался 81-летний местный житель. Он ехал на велосипеде, когда попал под колеса легкового авто. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось, в больнице пенсионер скончался.

На место происшествия выезжали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента и опросили участника ДТП. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД, что привело к гибели человека.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Представители правоохранительных органов устанавливают полную картину событий, в частности, проверяют техническое состояние транспортного средства и анализируют видео с камер наблюдения, если таковые имеются.

Ранее сообщалось, в Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на месте.