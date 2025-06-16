Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Около полудня водитель внедорожника Skoda Kodiaq совершил наезд на двух пешеходов - двух девушек 17 и 18 лет, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения младшая из пострадавших получила травмы и была госпитализирована. Старшая девушка от медицинской помощи отказалась. О ее состоянии пока ничего не сообщается. На месте происшествия работали представители правоохранительных органов, которые опросили очевидцев и водителя.

ДТП произошло на улице Дахновской в Черкассах. Фото: Национальная полиция Украины.

По предварительным данным, водитель, 34-летний житель области, не успел вовремя отреагировать и не остановился перед переходом. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения".

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, в том числе – техническое состояние автомобиля и наличие видеофиксации с камер наблюдения.

Ранее сообщалось о погибших и раненых: во Франции в ДТП попал автобус с украинцами.