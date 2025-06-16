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16 июня 2025, 16:28

В Черкасской области на щите вернулся полицейский Андрей Шевченко

16 июня 2025, 16:28
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фото: Национальная полиция Украины
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Ему было всего 26 лет

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области почтили память полицейского стрелкового батальона - старшего лейтенанта Андрея Шевченко, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Сегодня, 16 июня, тело защитника привезли в родную Каменскую громаду, где он служил и жил.

Андрею Шевченко было 26 лет. Он родился 13 декабря 1997 года. После школы учился в Черкасском политехническом техникуме. Впоследствии начал службу в полиции – с должности помощника очередного сектора реагирования патрульной полиции в Каменце. В июне 2024 года, когда в области формировали стрелковый батальон, Андрей добровольно присоединился к его составу.

Старший лейтенант отстаивал Украину на передовых позициях. Он погиб на фронте, выполняя боевое задание. В Главном управлении Нацполиции в Черкасской области сообщили, что для собратьев Андрей был образцом стойкости, выдержки и профессионализма. Его запомнят как ответственного товарища, который всегда поддерживал других.

Церемония прощания с погибшим состоится во вторник, 17 июня, в храме святых апостолов Петра и Павла в Каменце. Начало – в 11 часов утра. Родным, друзьям и всей громаде выражают глубокие соболезнования. Память об Андрее Шевченко навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Ранее сообщалось, что Украина вернула тела еще 1200 павших граждан.

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