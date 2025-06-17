Уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений: житель Черкасс получил 3 года тюрьмы
В Черкассах 36-летнего мужчину осудили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу в связи с религиозными убеждениями
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, в августе 2024 мужчина получил повестку в Черкасском ОМЦК и СП, но не явился в определенное время в пункт сбора и не сообщил о причинах своей неявки. Он был пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имел оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу.
"Обвиняемый своей вины в суде не признал и отметил, что отказался от прохождения военной службы в связи с глубокими религиозными убеждениями", - говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчины, который ухаживает за онкобольной женой.