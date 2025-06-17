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17 июня 2025, 15:10

Уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений: житель Черкасс получил 3 года тюрьмы

17 июня 2025, 15:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черкассах 36-летнего мужчину осудили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу в связи с религиозными убеждениями

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в августе 2024 мужчина получил повестку в Черкасском ОМЦК и СП, но не явился в определенное время в пункт сбора и не сообщил о причинах своей неявки. Он был пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имел оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу.

"Обвиняемый своей вины в суде не признал и отметил, что отказался от прохождения военной службы в связи с глубокими религиозными убеждениями", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчины, который ухаживает за онкобольной женой.

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