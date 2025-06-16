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16 июня 2025, 14:31

Смертельное ДТП в Черкасской области: водитель погиб после опрокидывания авто

16 июня 2025, 14:31
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фото: Национальная полиция Украины
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41-летний водитель погиб в больнице

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области полиция выясняет обстоятельства произошедшего 15 июня недалеко от села Карашина смертельного происшествия. В результате ДТП погиб водитель автомобиля.

По предварительным данным, около 16 часов 30 минут на трассе "Киев - Знаменка" 41-летний водитель Renault не справился с управлением. Во время движения он превысил безопасную скорость, потерял контроль над транспортом, съехал на обочину и опрокинулся. В автомобиле, кроме водителя, пассажиров не было.

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Однако спасти его жизнь врачам не удалось – пострадавший скончался в реанимации.

Следователи полиции Звенигородского района открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Причины и детали происшествия устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Полтаве произошло масштабное ДТП, пострадало много людей.

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