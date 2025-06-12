Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст

фото: Національна поліція

У ніч на 12 червня в селі Стовпин Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 22-річний житель села Світанок, керуючи мотоциклом "LX 200", не впорався з керуванням під час повороту та впав

Про це повідомила поліці області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ДТП молодий керманич отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними в темну пору доби та неухильно дотримуватись умов комендантської години.

Нагадаємо, на Волині судили водія, який збив 75-річного велосипедиста. Водій втік з місця аварії, залишивши потерпілого без допомоги.