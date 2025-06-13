Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У місті Умань Черкаської області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків і незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Затримання відбулося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних, де виявили та вилучили значну кількість заборонених речовин і предметів.

У ході слідчих дій вилучене направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Серед речових доказів - наркотичні засоби, зброя та боєприпаси, які зберігалися без відповідних дозволів.

Операція з викриття проводилася співробітниками Слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні кількох кримінальних правопорушень.

Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють канали збуту наркотиків і походження зброї.

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