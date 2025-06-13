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13 июня 2025, 11:34

В Черкассах 23-летний водитель BMW стал виновником ДТП со смертельным исходом

13 июня 2025, 11:34
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фото: Полиция Черкасской области
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На перекрестке бульвара Шевченко и улицы Вячеслава Чорновола водитель BMW наехал на 87-летнего мужчину

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкассах 12 июня около 16 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW и пешехода. 23-летний водитель на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Вячеслава Чорновола наехал на 87-летнего мужчину. Пенсионер был срочно госпитализирован, однако полученные травмы оказались смертельными.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти человека. Следователи продолжают устанавливать все детали аварии.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет выяснить полную картину происшествия. Ситуация находится под контролем, идет следствие.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Ровенской области: погиб 22-летний мотоциклист.

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