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06 червня 2025, 18:49

У Черкасах чоловік отримав підозру через осквернення могил військових

06 червня 2025, 18:49
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Фото: прокуратура
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У Черкасах чоловік на "Алеї Героїв" викрав свічки, статуетки та прапори. Всі ці речі були на могилах українських захисників

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жителю Черкас повідомили про підозру через осквернення могил українських військових. 31 травня 40-річний чоловік перебуваючи на "Алеї Героїв". Там він зірвав два прапори з шевроном підрозділу особливого призначення "Котик", а також викрав воскову свічку та статуетку.

Правоохоронці затримали зловмисника. Тепер він буде знаходитися під вартою. Йому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

При цьому напередодні чоловік отримав іншу підозру — через систематичне психологічне насильство над батьком. За цією статтею законом передбачене покарання у виді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мати загиблого військового звернулась до поліції. Вона помітила, що з могили її сина вкрали прапор його бригади. Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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