На Полтавщині розслідують нарушу над могилою військового
На Полтавщині невідомі вчинили наругу над могилою захисника. Правоохоронці шукають винуватця
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 20 травня у Кременчуці. На Свіштовському кладовищі виявили факт наруги над могилою українського військового. Правоохоронці з'ясовують обставини.
Зараз поліція з'ясовує, хто саме причетний до цього злочину. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою.
Нагадаємо, раніше в Житомирській області ванлал вкрав прапор з могили військового. Мати захисника повідомила, що виявила безлад на могилі загиблого сина - вкрали прапор його бригади. Зловмисника затримали.
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