У Вінниці вандали пограбували могилу захисника "Азовсталі"

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Про це повідомляє поліція області, передає передає RegioNews.

Зазначається, що до поліції звернулась вінничанка із заявою про те, що з могили її сина, військового з позивним "Грінка", на кладовищі "Сабарів-1" зникли дерев'яна булава та три свічки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють причетних до кримінального правопорушення осіб.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Хто такий Назарій Гринцевич

Назарій Гринцевич, позивний "Грінка", був бойовим медиком і три місяці разом із побратимами тримав оборону на "Азовсталі". Після полону, в якому він пробув понад чотири місяці, його звільнили у рамках великого обміну.

Після повернення він знову пішов на службу і заснував разом із товаришами Підрозділ спецпризначення Артилерійської групи Бригади "АЗОВ" "Контакт 12". Він командував взводом оптичних спостерігачів.

Назарій загинув 6 травня 2024 року в бою біля Кремінної на Луганщині. Його посмертно нагородили орденом"За мужність" III ступеня.

Нагадаємо, у Львівській області 23-річного чоловіка засудили до 9 років ув'язнення за наругу над могилами та знищення 59 пам'ятників Січових Стрільців та воїнів Галицької Армії на цвинтарі у місті Стрий.