На Волині неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища

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Про подію місцевим ЗМІ розповів депутат Литовезької громади Андрій Мощинський, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався за декілька днів перед Великоднем. Зловмисники побили вікна каплички скляними вазами з могил та частинами траурної плитки.

Як зазначив офіцер Литовезької громади Юрій Вигнанчук, дані дії вчинили неповнолітні.

На їхніх батьків працівниками ювенальної поліції буде складено протокол за ч. 3 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), який згодом розгляне суд.

Нагадаємо, в селі Миколаївка Дніпровського району жінка навмисно знищувала надгробні плити та хрести на місцевому цвинтарі. Вона пошкодила 32 надгробків та 14 хрестів.