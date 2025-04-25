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25 квітня 2025, 13:18

На Волині неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища

25 квітня 2025, 13:18
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фото: volynnews
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У селі Біличі Литовезької громади Волинської області неповнолітні вчинили акт вандалізму — пошкодили капличку біля цвинтаря

Про подію місцевим ЗМІ розповів депутат Литовезької громади Андрій Мощинський, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався за декілька днів перед Великоднем. Зловмисники побили вікна каплички скляними вазами з могил та частинами траурної плитки.

Як зазначив офіцер Литовезької громади Юрій Вигнанчук, дані дії вчинили неповнолітні.

На їхніх батьків працівниками ювенальної поліції буде складено протокол за ч. 3 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), який згодом розгляне суд.

Нагадаємо, в селі Миколаївка Дніпровського району жінка навмисно знищувала надгробні плити та хрести на місцевому цвинтарі. Вона пошкодила 32 надгробків та 14 хрестів.

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