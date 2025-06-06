Фото: прокуратура

В Черкассах мужчина на "Аллее Героев" похитил свечи, статуэтки и флаги. Все эти вещи были на могилах украинских защитников

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Житель Черкасс сообщил о подозрении из-за осквернения могил украинских военных. 31 мая 40-летний мужчина, находясь на "Аллее Героев". Там он сорвал два флага с шевроном подразделения особого назначения "Котик", а также похитил восковую свечу и статуэтку.

Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь он будет находиться под стражей. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

При этом накануне мужчина получил другое подозрение из-за систематического психологического насилия над отцом. По этой статье законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.

Напомним, ранее в Житомирской области мать погибшего военного обратилась в полицию. Она заметила, что из могилы ее сына украли знамя его бригады. Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит заключение.