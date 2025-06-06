17:42  06 июня
Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
16:27  06 июня
В мае россияне убили троих украинских журналистов
15:59  06 июня
На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 18:49

В Черкассах мужчина получил подозрение из-за осквернения могил военных

06 июня 2025, 18:49
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Черкассах мужчина на "Аллее Героев" похитил свечи, статуэтки и флаги. Все эти вещи были на могилах украинских защитников

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Житель Черкасс сообщил о подозрении из-за осквернения могил украинских военных. 31 мая 40-летний мужчина, находясь на "Аллее Героев". Там он сорвал два флага с шевроном подразделения особого назначения "Котик", а также похитил восковую свечу и статуэтку.

Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь он будет находиться под стражей. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

При этом накануне мужчина получил другое подозрение из-за систематического психологического насилия над отцом. По этой статье законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.

Напомним, ранее в Житомирской области мать погибшего военного обратилась в полицию. Она заметила, что из могилы ее сына украли знамя его бригады. Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вандализм
В Полтавской области расследуют нарушение над могилой военного
20 мая 2025, 21:55
На Волыни несовершеннолетние повредили часовню возле кладбища
25 апреля 2025, 13:18
В Виннице вандалы ограбили могилу защитника "Азовстали"
31 марта 2025, 15:27
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Россияне обстреливают Харьков ракетами
06 июня 2025, 20:15
В Днепропетровской области представителя Госпродпотребслужбы поймали на взятке
06 июня 2025, 19:47
Российская авиация нанесла удары по Харькову
06 июня 2025, 19:42
Через 5 лет украинцы должны уметь читать и писать на английском, - Кабмин
06 июня 2025, 19:22
В Одесской области взорвали автомобиль ТЦК - соцсети
06 июня 2025, 18:56
В сети показали момент сегодняшнего взрыва в Киеве на Шулявке
06 июня 2025, 18:24
В Украине назвали размер средней зарплаты
06 июня 2025, 18:03
В Киеве в результате обстрела повредили фасад музея возле монумента "Батькивщина-мать"
06 июня 2025, 17:59
Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
06 июня 2025, 17:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »