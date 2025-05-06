13:59  06 травня
На Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет
11:11  06 травня
Вибух у гаражі: на Хмельниччині чоловік намагався розібрати залишки ракети
08:52  06 травня
У Броварах собака накинувся на школярів: постраждали семеро дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2025, 17:51

На Житомирщині вандал вкрав прапор з могили військового

06 травня 2025, 17:51
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Матір загиблого військового звернулась до поліції. Могилу її сина розграбували

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Романівці. 52-річна жителька розповіла, що виявила безлад на могилі загиблого сина. Зокрема, вкрали прапор бригади, у якій служив полеглий військовий, та штучні квіти.

Правоохоронці знайшли винуватця та забрали в нього вкрадене. 37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вандалізм
На Волині неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища
25 квітня 2025, 13:18
На Одещині невідомі пошкодили пам'ятний портрет загиблого військового
27 лютого 2025, 18:25
На Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили портрети на могилах військових
17 лютого 2025, 09:33
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Ракетний удар по передмістю Сум: загинула дитина, 6 людей поранені
06 травня 2025, 19:00
За ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова внесли заставу 18 млн грн
06 травня 2025, 18:44
На Дніпропетровщині медики ВЛК "продавали" ухилянтам ВІЛ
06 травня 2025, 18:27
Росіяни атакували балістикою передмістя Сум: є пошкодження інфраструктури
06 травня 2025, 18:10
Через обстріли Харківщини постраждали 5 цивільних, серед них – дитина
06 травня 2025, 17:40
Прикордонники показали, як знищують позиції окупантів на Харківщині
06 травня 2025, 17:10
У РФ заявили, що НАТО і ЄС готуються до війни з росіянами
06 травня 2025, 17:07
У Херсоні автівка наїхала на вибухівку: поранені 3 людини
06 травня 2025, 17:05
Бригада "Помста" знищила ППО, танки, САУ та техніку росіян біля Куп’янська
06 травня 2025, 16:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »