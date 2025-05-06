Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Романівці. 52-річна жителька розповіла, що виявила безлад на могилі загиблого сина. Зокрема, вкрали прапор бригади, у якій служив полеглий військовий, та штучні квіти.

Правоохоронці знайшли винуватця та забрали в нього вкрадене. 37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.