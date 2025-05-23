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23 травня 2025, 15:57

На Київщині отримав підозру чоловік, який до смерті забив жінку

23 травня 2025, 15:57
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Фото: Нацполіція
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Чоловік під час сварки завдав жінці ударів по голові. Вона померла від отриманих травм

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який жорстоко побив жінку. Житель Броварів вдарив співмешканку по голові. Через отримані травми вона померла на місці. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як розповіли в поліції, чоловік та жінка посварились. В ході конфлікту він завдав їй щонайменше три удари кулаком по голові. 54-річна потерпіла померла.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомили про підозру 28-річному жителю Подільського району. Він жорстоко побив свою співмешканку. Після нападу він покинув жінку з тяжкими травмами, а сам залишився на кухні, де продовжив пити до самого ранку. Жінка померла від отриманих травм.

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