В Черкассах мужчина напал на женщину с ножом: злоумышленника взяли под стражу
В Черкассах мужчину подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Нападающий нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Она находится в больнице
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 21-летний злоумышленник напал на потерпевшую, когда та возвращалась домой. Женщине удалось вырваться и скрыться. Она добралась до места жительства, где ее родные вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в больницу, пока ее состояние контролируют медики.
Правоохранители оперативно установили личность нападающего. Его задержали.
По данным следствия, он уже раньше привлекался к ответственности.
Следователи Черкасского районного управления полиции возбудили уголовное производство по нескольким статьям:
- ч. 1 ст. 152 (Изнасилование),
- ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление),
- ч. 2 п. 10 в. 115 (Умышленное убийство, соединенное с изнасилованием) Уголовного кодекса Украины.
Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.
Напомним, на Киевщине мужчина во время ссоры нанес женщине удары по голове. Она умерла от полученных травм.