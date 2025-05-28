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28 мая 2025, 12:57

В Черкассах мужчина напал на женщину с ножом: злоумышленника взяли под стражу

28 мая 2025, 12:57
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фото: Национальная полиция
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В Черкассах мужчину подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Нападающий нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Она находится в больнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 21-летний злоумышленник напал на потерпевшую, когда та возвращалась домой. Женщине удалось вырваться и скрыться. Она добралась до места жительства, где ее родные вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в больницу, пока ее состояние контролируют медики.

Правоохранители оперативно установили личность нападающего. Его задержали.

По данным следствия, он уже раньше привлекался к ответственности.

Следователи Черкасского районного управления полиции возбудили уголовное производство по нескольким статьям:

  • ч. 1 ст. 152 (Изнасилование),
  • ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление),
  • ч. 2 п. 10 в. 115 (Умышленное убийство, соединенное с изнасилованием) Уголовного кодекса Украины.

Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Напомним, на Киевщине мужчина во время ссоры нанес женщине удары по голове. Она умерла от полученных травм.

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