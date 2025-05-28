Просив планшет для дзвінка, а натомість втік із ним: у Дніпрі затримали шахрая

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який обманом заволодів планшетом 18-річної місцевої мешканки. Подія трапилася біля одного з будинків на вулиці Зимових Походів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник, 38-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, попросив у дівчини планшет, нібито для дзвінка. Однак замість того, щоб повернути гаджет, він утік.

Оперативники кримінальної поліції встановили особу шахрая та затримали його. Як з'ясувалося, планшет чоловік продав, а виручені кошти витратив.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час нічної атаки на місто пограбував свого товариша.