Просив планшет для дзвінка, а натомість втік із ним: у Дніпрі затримали шахрая
У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який обманом заволодів планшетом 18-річної місцевої мешканки. Подія трапилася біля одного з будинків на вулиці Зимових Походів
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисник, 38-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, попросив у дівчини планшет, нібито для дзвінка. Однак замість того, щоб повернути гаджет, він утік.
Оперативники кримінальної поліції встановили особу шахрая та затримали його. Як з'ясувалося, планшет чоловік продав, а виручені кошти витратив.
Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час нічної атаки на місто пограбував свого товариша.