Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице

фото: Национальная полиция

В ДТП возле Умани погиб водитель легковушки, его пассажиры — в больнице. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла, в субботу 10 мая, а на автодороге "Киев-Одесса" возле Умани.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Daewoo Sens" не уступил в движении, в результате чего произошло столкновение со встречной "Toyota Camry".

В результате аварии погиб 73-летний водитель "Daewoo", а его 72-летняя и 55-летний пассажиры получили травмы. Их доставили в медучреждение.

Водитель и пассажирка "Toyota" от госпитализации отказались.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, на Прикарпатье водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее в Киевской области мотоциклист врезался в электроопору. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.