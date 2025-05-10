Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
В ДТП возле Умани погиб водитель легковушки, его пассажиры — в больнице. Полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла, в субботу 10 мая, а на автодороге "Киев-Одесса" возле Умани.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Daewoo Sens" не уступил в движении, в результате чего произошло столкновение со встречной "Toyota Camry".
В результате аварии погиб 73-летний водитель "Daewoo", а его 72-летняя и 55-летний пассажиры получили травмы. Их доставили в медучреждение.
Водитель и пассажирка "Toyota" от госпитализации отказались.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Ранее в Киевской области мотоциклист врезался в электроопору. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.