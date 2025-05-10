14:46  10 травня
На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів
12:56  10 травня
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
11:06  10 травня
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 15:40

У Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів

10 травня 2025, 15:40
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Днями у Житомирі в одному з магазинів відвідувач здійснив кілька пострілів у продавця з пістолета. Пораненого чоловіка госпіталізували, його життю загрози немає

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що того вечора до торговельного закладу, де працює 57-річний чоловік, прийшов його знайомий. Попередньо, на ґрунті раніше виниклого конфлікту, він кілька разів вистрілив у голову та тулуб продавця.

Пораненого ушпиталили, медики діагностували у нього травму голови та множинні поранення м'яких тканин.

Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. У нього вилучили пневматичний револьвер.

9 травня поліцейські повідомили йому про підозру.

Відомо, що чоловік раніше вже вчиняв правопорушення та на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кам'янському на Дніпропетровщині перед судом постане 36-річний чоловік, який під час конфлікту тяжко поранив ножем перехожого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомир магазин продавець конфлікт поліція напад
На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів
10 травня 2025, 14:46
У Житомирі "соцпрацівниця" винесла з дому пенсіонера 65 тис. грн
10 травня 2025, 13:59
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Поранив ножем і втік на скутері: у Дніпрі чоловік напав на перехожого
10 травня 2025, 17:43
Масштабна пожежа в Києві: на Совських ставках горів очерет
10 травня 2025, 17:12
Колишня піарниця відомого українського співака відсвяткувала 9 травня в Сочі та закликала "миритися"
10 травня 2025, 16:48
Україна готова до припинення вогню з понеділка, – МЗС
10 травня 2025, 15:08
На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів
10 травня 2025, 14:46
Кадрові чистки у Нацгвардії: МВС відсторонило шістьох посадовців
10 травня 2025, 14:15
У Житомирі "соцпрацівниця" винесла з дому пенсіонера 65 тис. грн
10 травня 2025, 13:59
Ніч без тривог, ранок із дроном: росіяни знову атакували Нікопольщину
10 травня 2025, 13:31
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »