У Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів

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Днями у Житомирі в одному з магазинів відвідувач здійснив кілька пострілів у продавця з пістолета. Пораненого чоловіка госпіталізували, його життю загрози немає

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що того вечора до торговельного закладу, де працює 57-річний чоловік, прийшов його знайомий. Попередньо, на ґрунті раніше виниклого конфлікту, він кілька разів вистрілив у голову та тулуб продавця.

Пораненого ушпиталили, медики діагностували у нього травму голови та множинні поранення м'яких тканин.

Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. У нього вилучили пневматичний револьвер.

9 травня поліцейські повідомили йому про підозру.

Відомо, що чоловік раніше вже вчиняв правопорушення та на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кам'янському на Дніпропетровщині перед судом постане 36-річний чоловік, який під час конфлікту тяжко поранив ножем перехожого.