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На Прикарпатті внаслідок ДТП госпіталізували дитину. Хлопчика збило авто, коли він перебігав дорогу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 травня в Івано-Франківську на вулиці Гната Хоткевича. 54-річний житель Києва, який був за кермом Toyota LAND CRUISER, вчинив наїзд на хлопчика. 9-річна дитина перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Як показала перевірка, водій був тверезий. Внаслідок ДТП 9-річного хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці закликали водіїв бути обережними, якщо поблизу є діти.

"Батьки розкажіть дітям як правильно та у яких місцях необхідно переходити дорогу, а також нагадайте про наслідки до яких може призвести нехтування безпекою на дорозі", - додали поліцейські.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій-іноземець не впорався з керуванням, і його авто з'їхало в кювет і перекинулось. Внаслідок ДТП постраждали його пасажирки — іноземки 39 та 40 років.