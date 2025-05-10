На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів
У місті Сарни Рівненської області правоохоронці затримали водія, який під час перевірки документів навмисно наїхав на правоохоронця
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався 8 травня. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Audi A2, припаркований із порушенням правил дорожнього руху.
Під час перевірки водій поводився агресивно, відмовився надати документи, що посвідчують особу, а згодом спробував утекти з місця події, наїхавши на одного з поліцейських.
Постраждав 29-річний старший лейтенант поліції, у якого медики діагностували легкі тілесні ушкодження. Він перебуває на амбулаторному лікуванні.
28-річного жителя Рокитнівської громади затримали. Йому повідомили про підозру.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Нагадаємо, на Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський.