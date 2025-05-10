На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів

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У місті Сарни Рівненської області правоохоронці затримали водія, який під час перевірки документів навмисно наїхав на правоохоронця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 8 травня. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Audi A2, припаркований із порушенням правил дорожнього руху.

Під час перевірки водій поводився агресивно, відмовився надати документи, що посвідчують особу, а згодом спробував утекти з місця події, наїхавши на одного з поліцейських.

Постраждав 29-річний старший лейтенант поліції, у якого медики діагностували легкі тілесні ушкодження. Він перебуває на амбулаторному лікуванні.

28-річного жителя Рокитнівської громади затримали. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, на Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський.