фото: Національна поліція

У селі Осещина, що на Вишгородщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 33-річний водій мотоцикла марки KTM, рухаючись у напрямку одного з садових товариств, не впорався з керуванням на заокругленні дороги, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з бетонною електроопорою.

У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За фактом події слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, бути уважними та відповідальними за кермом.

Нагадаємо, у Києві на Лук'янівці, неподалік станції метро, сталася ДТП. Водій не впорався з керуванням та влетів у стовп.